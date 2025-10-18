Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok

        Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok

        Arzum Onan, sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını yalanlarken nikâh masasına oturmaya niyetli olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evlilik yok"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        Orkan Özkan - Arzum Onan
        Orkan Özkan - Arzum Onan

        Doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Arzum Onan, daha sonra alışveriş yaptı. Sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını; "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" sözleriyle yalanlayan Onan, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

        REKLAM
        "Evlilik yok"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arzum Onan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Habertürk Anasayfa