Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Orkan Özkan - Arzum Onan

Doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Arzum Onan, daha sonra alışveriş yaptı. Sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını; "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" sözleriyle yalanlayan Onan, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

