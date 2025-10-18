Arzum Onan: Evlilik niyetimiz yok
Arzum Onan, sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını yalanlarken nikâh masasına oturmaya niyetli olmadığını söyledi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi.Orkan Özkan - Arzum Onan
Doktor kontrolü için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Arzum Onan, daha sonra alışveriş yaptı. Sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını; "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" sözleriyle yalanlayan Onan, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını verdi.