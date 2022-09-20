Arzum ABD'de şirket kuruyor

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Arzum Elektrikli Ev Aletleri ABD'de yüzde 100 iştiraki olacak bir şirket kuracağını açıkladı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı ile; Şirketin, Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla bulunduğu eyaletin yerel ticari kuralları ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajları değerlendirilmekte olup, çalışmaların hızlanması adına Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Amerika pazarındaki mevcut operasyonumuzun daha yukarı taşınması amacıyla kurmayı planladığımız Şirket için çalışmaların son bulması ve Şirketin fiilen kurulması aşamasında gerekli tüm açıklamalar kamuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur."