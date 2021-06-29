"CANIM KIZIM"

Yanardağ, geçtiğimiz sene mart ayında kızıyla birlikte verdiği bu poza, "Çocuklar, önce ana-babalarını severler, biraz büyüyünce onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur. Bir gün affedilebilmek dileğiyle. Canım kızım, bir tanem... İyi ki varsın can parçam..." notunu düşmüştü.