10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Magazin gündemine düşen Arzu Yanardağ hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Arzu Yanardağ kimdir? İşte Arzu Yanardağ hakkında merak edilenler
Arzu Yanardağ Hayatı ve Kariyeri
31 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'de tamamladı. Babası tiyatrocu Ferruh Yanardağ'dır. Bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra Türkiye'nin en başarılı podyum mankenlerinden biri oldu. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı. Mankenliğinin yanı sıra Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgar, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizi, film ve müzik kliplerinde oynamıştır. Oyuncu en son Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterini canlandırmıştır.
Bir kız çocuk annesidir. Ali Serter den olma bir kızı vardır(Alara). Yanardağ doğumundan üç ay sonra boşanma kararı almıştır
FİLMLERİ VE DİZİLERİ :
Aile Bağları (1991)
Unutabilsem (1998)
Hayat Bağları (1999)
Asansör (1999)
Oyun Bitti (2000)
Ozanlar Yaylası (2000)
Dedelerimi Evlendirirken (2000)
Aşkına Eşkıya (2001)
Hoşgeldin Hayat (2004)
Tatil Aşkları (2004)
Geçmiş Zaman Elbiseleri (2005)
Düşler ve Gerçekler (2005)
Bir Salkım Üzüm (2005)
Satıcı (2005)
Cumbadan Rumbaya (2005)
Eylül (2005)
Radyo Tantana (2005)
Umut Adası (2006)
Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006)
Hakkını Helal Et (2007)
Gurbet Yolcuları (2007)
Zülfikar (2008)
Rüzgar (2008)
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2009)
Kalp Ağrısı (2010)
Kolpaçino: Bomba (2011)
Koğuş Akademisi (2013)
Buyur Burdan Kaç - İSTANBUL SAHNE TİYATROSU (2013)
Umutsuz Ev Kadınları (2014)
Galip Derviş (2014) - Arzu Pişmez (Gülser Demir) (Konuk Oyuncu)
Küçük Gelin (2015)
Olur İnşallah (2015)
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