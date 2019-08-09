İlk olarak sahibi olduğu mağazaya uğrayan Sabancı, burada çalışanlarla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Arzu Sabancı, uzun süre oturduğu mekanda dostları ile hasret giderdi.

Ayrıca Arzu Sabancı'nın beyaz renkte ki, sade ama bir o kadar da şık elbisesi ile göz doldurdu.