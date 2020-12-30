"MUTLU YILLARIN OLSUN"

Anne Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı.

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.