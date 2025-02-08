Artvin’de çığ düşme anı kamerada
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ormanlık alandan gelen çığ paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Artvin'de çığ düştü. Şavşat’ın dağlık ve ormanlık bölgesinde meydana gelen çığ, Aşağı Koyunlu köyüne doğru ilerlemeye başladı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
İHA'daki habere göre yamaçtan kopan büyük kütle, kısa sürede köy merkezine kadar ulaştı. Çığ felaketini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.
CAN VE MAL KAYBI OLMADI
Görüntülerde çığın gelme anı ve köy sakinlerin yaşadığı panik yer alırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.