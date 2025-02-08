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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arvin haberlerleri: Artvin’de çığ düşme anı kamerada | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Artvin’de çığ düşme anı kamerada

        Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ormanlık alandan gelen çığ paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:38
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        Artvin'de çığ düşme anı kamerada
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        Artvin'de çığ düştü. Şavşat’ın dağlık ve ormanlık bölgesinde meydana gelen çığ, Aşağı Koyunlu köyüne doğru ilerlemeye başladı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        İHA'daki habere göre yamaçtan kopan büyük kütle, kısa sürede köy merkezine kadar ulaştı. Çığ felaketini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.

        CAN VE MAL KAYBI OLMADI

        Görüntülerde çığın gelme anı ve köy sakinlerin yaşadığı panik yer alırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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