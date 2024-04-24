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        Artweeks İstanbul'a yoğun ilgi

        20 Nisan'da başlayan Artweeks İstanbul sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. 28 Nisan'a kadar devam edecek olan etkinlikte Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra, kurumsal ve özel koleksiyonlarından, müze koleksiyonlarından eserler sanatseverlerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:35
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        Artweeks İstanbul'a yoğun ilgi
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        Sanat tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Artweeks İstanbul'un 9. Edisyonu, Bilgili Holding ev sahipliğinde, 28 Nisan'a kadar UBS ana sponsorluğunda The Ritz Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta gerçekleşiyor. Farklı disiplinlerinden sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat tutkunlarını bir araya getiren Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen etkinlik her yıl olduğu gibi İstanbul’u yine sanatın merkezi haline getirdi.

        Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra, kurumsal ve özel koleksiyonların, müze koleksiyonlarının yer aldığı Artweeks Istanbul'un 9. Edisyonunda küratoryel projelere ayrılan "Storytellers" bölümü, Bilgili Sanat'ın projesi bağımsız sanatçıları bir araya getiren ONE Akaretler 101 adını taşıyan seçkisinin yer aldığı "Nexus" alanı ve İstanbul dışından katılan galerileriyle birçok yeniliğe imza atıyor. Zengin içeriği ve özel deneyimleriyle her yeni edisyonunda sanatseverlere büyüleyici bir ortam sunan Artweeks Istanbul'da tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz.

        Katılımcı galeriler arasında MERKUR Galeri, Martch Art Project, Anna Laudel, Sevil Dolmacı, Rıdvan Kuday Gallery, Ferda Art Platform, Gallery Kairos, Mine Sanat Galerisi, Ruzy, CollectGallery, KUN Art Space, The Key Art Gallery, Artopol ve

        Frank Art Studio yer alırken, kurum sergileri olarak Bilgili Koleksiyonu ve Burhan Doğançay Müzesi ve Koleksiyonu olarak belirlendi.

        MT1012 markasıyla Artweeks Istanbul’da ilk kez yer alacak Murat Türkili’nin yanı sıra, solo gösterimlerde Barış Çavuşoğlu xMercado x Bilgili Sanat, Sedef Gali, Antonio Consentino ve Haluk Akakçe Koleksiyon Sergisi gibi özel çalışmalar Artweeks Istanbul’un merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor.

        Storytellers bölümünde hikaye anlatıcılığını Beral Madra ve Levent Çalıkoğlu üstlenirken küratoryal projelerin de yer alacağı Artweeks Istanbul katılımcıları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat ile Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi bulunuyor.

        Detaylı bilgi için:

        www.artweeks.com.tr

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        #Artweeks İstanbul
        #sanat
        #resim
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