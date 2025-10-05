Habertürk
        Artvin'de referanduma giden köylüler 'Köy olarak kalmaya' karar verdi

        Artvin'de köylüler yapılan referandumda köy olarak kalmakta karar kıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünün Ardanuç Belediyesi sınırlarına dahil edilip edilmemesi konusunda yapılan referandumda köylüler, "köy olarak kalma" yönünde karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:11
        Artvin'de referanduma giden köylüler 'Köy olarak kalmaya' karar verdi
        Bazı köy sakinlerinin köylerinin ilçe belediyesi sınırlarına dahil olması talepleri üzerine referandum yapıldı.

        İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan referandumda, 102 seçmenden 79'u sandığa gitti.

        Oyların 46'sı "hayır", 33'ü "evet" olarak sayıldı.

        Referandum sonucuna göre, Ekşinar köyü belediye sınırlarına dahil edilmeyerek İl Özel İdaresi sorumluluk alanında köy statüsünü korudu.

        Muhtar Mevlüt Akbulut, referanduma vatandaşların talepleri doğrultusunda gidildiğini belirterek, "Köylümüzün iradesi sandığa yansıdı. Önceliğimiz her zaman halkın kararına saygı duymaktır." dedi.

        Akbulut, köyün geçim kaynağının sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Bazı kazanımlar olacaktı ama köylülerimiz mevcut yapıyı korumak istedi. Biz de bu karara saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Köy sakinlerinden Okan Genç de "Hayır oyu verdim. Çünkü köylünün özlük haklarının kaybolmasından endişeliydim. Sonuç köylünün iradesidir, hepimiz saygı duyacağız." diye konuştu.

