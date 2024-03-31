Artvin Belediye başkan adayları kimlerdir? Artvin Belediyesi hangi partide? Artvin Belediye başkanı kimdir?
Artvin Belediyesi hangi partide? Artvin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Artvin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Artvin Belediyesini hangi parti kazandı ve Artvin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Artvin yerel seçim sonuçları..
Artvin BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanlığını 7162 alınan oy ve %50.96 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Demirhan Elçin kazanmıştır.
Artvin Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Cumhuriyet Halk Partisi 7
Adalet ve Kalkınma Partisi 2
Artvin BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİOKAN KURT - HÜDAPAR Artvin Belediye Başkan Adayı AKİF AKYILDIZ - MP Artvin Belediye Başkan Adayı ATAKAN ÖZBAYRAK - BBP Artvin Belediye Başkan Adayı BİLGEHAN ERDEM - CHP Artvin Belediye Başkan Adayı ÜMİT KOÇAK - DSP Artvin Belediye Başkan Adayı CİHAN DEMİRCİ - YENİDEN REFAH Artvin Belediye Başkan Adayı GÜLTEKİN SOYDAN - SP Artvin Belediye Başkan Adayı BAŞAK BAYRAM - HAKPAR Artvin Belediye Başkan Adayı AYNUR ŞAHİN - VATAN Artvin Belediye Başkan Adayı LEVENT SERHAN - DEM Parti Artvin Belediye Başkan Adayı ÜMİT ER - DP Artvin Belediye Başkan Adayı EFKAN DUMAN - TKH Artvin Belediye Başkan Adayı NURİ KESKİN - BTP Artvin Belediye Başkan Adayı GÖKHAN AKTAN - ZP Artvin Belediye Başkan Adayı DEMİRHAN ELÇİN - İYİ Parti Artvin Belediye Başkan Adayı MEHMET KOCATEPE - AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı FIRAT BÜYÜK - AP Artvin Belediye Başkan Adayı
Artvin İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları Artvin Seçim Sonuçları 2024 Artvin Ardanuç yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Arhavi yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Borçka yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Hopa yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Murgul yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Şavşat yerel seçim sonuçları 2024 Artvin Yusufeli yerel seçim sonuçları