BELEDİYE BAŞKANI: BAYRAM ZEHİR OLDU, KABUSU YAŞADILAR

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu yağmurla birlikte afet yaşadıklarını belirterek, "İlk gün çok şaşkındık. İkinci gün toparlandık. Ondan sonra gerek merkezi hükümet gerekse belediyelerimizle burada büyük bir dayanışma var. Balçık, çamur temizleme işlemleri devam ediyor. Dün gece itibari ile şehre su vermeye başladık. Su verdikten sonra da insanlar evlerini temizlemeye başladı. 3-4 gün içerisinde burayı eski haline döndüremesek bile o çamuru temizlemiş olacağız. 100´e yakın aile bütün eşyasını kaybetti. Bayram dolayısıyla il dışından gelenlerle nüfusumuz artmıştı. Bayram onlara da zehir oldu, kabus yaşadılar. Şu an burada temizlik çalışmasına emek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.