Serie A'nın son şampiyonu Inter'in Şilili yıldızı sosyal medyada otomobilini sergileyerek gündem oldu. Lüks otomobil koleksiyonunun arasına bir tane de 90'lı yıllara ait FIAT Panda ekleyen Arturo Vidal aracıyla antrenmana gittiği görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Inter'in yıldızının antrenmana gittiği arabanın fiyatı ise sadece 2 bin euro. Otomobiliyle poz veren Arturo Vidal paylaşımında ise "Hayat bana birçok imkan verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum" ifadelerini kullandı.

INTER'DEN 7 MİLYON EURO KAZANIYOR

34 yaşındaki yıldız, Inter'den yıllık 7 milyon Euro kazanıyor. Arturo Vidal'in 2 bin Euro'luk arabasının yanı sıra lüks otomobilleri de var.

Şilili oyuncu daha önce 250 bin euro ve 400 bin euro değerinde iki araç satın almıştı.