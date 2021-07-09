O kavganın perde arkasını anlattı

Arto, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Sunucu, yıllar önce magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasının perde arkasını anlattı.
"BİR ANDA MİLYONLAR BENİ TANIDI"
63 yaşındaki Arto, konuyla ilgili şunları söyledi:
Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar, ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.
Bu bir bant yayınıydı. 'Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş... Ben yayın sonrası odaya geldim. 'Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz' dedim. Düşündüler, 'Evet, devam edelim' dediler.
"ORTALIĞI KARIŞTIRDIM"
Aslında orada asıl olay bana dayak attırmaktı. Orada başka bir üçkağıt vardı. Sevda Demirel'e o tokatı muhtemelen bana attırmak istiyorlardı. Ben o kadar fırlamayım ki ikisini birbirine düşürdüm. Onlar tartışırken araya girip, ortalığı karıştırdım.
"O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLATMAK HANDE'NİN EN YANLIŞ KARARIYDI"
Bizim küheylan Sevda Demirel kalktı, bir tokat attı. Böyle bir tokat Yunanistan'da bile duyulmuştur. Öyle bir ses çıktı ki... Kanım dondu ve çekildi. Böyle bir şey olamaz, korkunç bir şeydi. Fakat ben ve yapımcıların güzel manipülasyonuyla bütün her yerde yayınlandı ve sızdırıldı. O işte Hande Ataizi'nin sonu oldu. 'Ne dedin sen!' sözleri fenomen oldu. O görüntüleri yayınlatmak Hande’nin verdiği en yanlış karardı.
"BUGÜN OLSA YİNE TOKAT ATARIM" DEMİŞTİ
Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel, 2017'de şunları demişti:
O gün yaşananlar gerçekti! Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! Hande’nin yaptığı şeyi asla unutmam! Kendimi tuttum tuttum, sonra tokadı bastım. Pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı, kaçtı. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim! Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande’ye yine tokat atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. Televizyon tarihine geçtik!
"BENCE KLİBİMDE OYNAMALISIN"
Ardından 2019'da 'Sevda Tokadı' adını verdiği bir şarkı çıkaran Demirel, Hande Ataizi'ne, şu teklifi yapmıştı:
Zaman değişti. Eski hırslarımız kalmadı. Bence klibimde oynamalısın. 'Sevda Tokadı', çok güzel bir şarkı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!