O kavganın perde arkasını anlattı

HABERTURK.COM

Arto, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Sunucu, yıllar önce magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasının perde arkasını anlattı.

"BİR ANDA MİLYONLAR BENİ TANIDI"

63 yaşındaki Arto, konuyla ilgili şunları söyledi:

Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar, ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.

Bu bir bant yayınıydı. 'Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş... Ben yayın sonrası odaya geldim. 'Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz' dedim. Düşündüler, 'Evet, devam edelim' dediler.

"ORTALIĞI KARIŞTIRDIM"

Aslında orada asıl olay bana dayak attırmaktı. Orada başka bir üçkağıt vardı. Sevda Demirel'e o tokatı muhtemelen bana attırmak istiyorlardı. Ben o kadar fırlamayım ki ikisini birbirine düşürdüm. Onlar tartışırken araya girip, ortalığı karıştırdım.

"O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLATMAK HANDE'NİN EN YANLIŞ KARARIYDI"

Bizim küheylan Sevda Demirel kalktı, bir tokat attı. Böyle bir tokat Yunanistan'da bile duyulmuştur. Öyle bir ses çıktı ki... Kanım dondu ve çekildi. Böyle bir şey olamaz, korkunç bir şeydi. Fakat ben ve yapımcıların güzel manipülasyonuyla bütün her yerde yayınlandı ve sızdırıldı. O işte Hande Ataizi'nin sonu oldu. 'Ne dedin sen!' sözleri fenomen oldu. O görüntüleri yayınlatmak Hande’nin verdiği en yanlış karardı.

"BUGÜN OLSA YİNE TOKAT ATARIM" DEMİŞTİ

Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel, 2017'de şunları demişti:

O gün yaşananlar gerçekti! Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! Hande’nin yaptığı şeyi asla unutmam! Kendimi tuttum tuttum, sonra tokadı bastım. Pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı, kaçtı. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim! Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande’ye yine tokat atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. Televizyon tarihine geçtik!

"BENCE KLİBİMDE OYNAMALISIN"

Ardından 2019'da 'Sevda Tokadı' adını verdiği bir şarkı çıkaran Demirel, Hande Ataizi'ne, şu teklifi yapmıştı:

Zaman değişti. Eski hırslarımız kalmadı. Bence klibimde oynamalısın. 'Sevda Tokadı', çok güzel bir şarkı...