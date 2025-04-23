Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur?
İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Büyük deprem sonrasında meydana gelen ve bazen sayısı yüzlerceyi bulan artçı depremlere ilişkin araştırmalar başladı. Peki, "Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur?" İşte artçı depremlere ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Artçı depremler; depremin yaşandığı merkezi bölgede görülür ve ana depreme göre daha küçük sarsıntılardır. Peki, "Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur, ne kadar sürer?" İşte detaylar...
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ARTÇI DEPREM NE DEMEK?
Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.
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ÖNCÜ DEPREM NEDİR?
Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.
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ARTÇI DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
Ana depremin büyüklüğü ne kadar büyükse, artçı depremler de o kadar güçlü olabilir. Ancak artçı depremler genellikle daha düşük şiddetli olur.
Artçı depremler genellikle 4.0 ile 6.0 arasında şiddetlere sahip olabilir, ancak bazı durumlarda bu sarsıntılar 7.0'ye kadar çıkabilir.
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ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?
Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır. Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.