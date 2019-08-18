Art arda sözcüğü nasıl yazılır? Art arda birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ART ARDA TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, art arda şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ardarda veya ard arda" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "art arda"dır.