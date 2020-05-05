Bu sezon Eredivisie'nin parlayan yıldızı olan Orkun Kökçü, İngiliz devlerini de peşine taktı. Orkun için Arsenal'in ilgisi daha önce ortaya çıkmıştı. Hollanda'nın unutulmaz oyuncusu ve Orkun'un eski antrenörü Jaap Stam, Goal'e verdiği röportajda yetenekli oyuncunun Arsenal'de ve Premier Lig'de oynayabilecek kapasitede olduğunu söylemişti;

"Premier Lig ve Arsenal, Hollanda ile kıyaslandığında tamamen farklı bir ortam. Orkun'un uyum sağlaması gerekecek. Oyun hızı, kalitesi ve yoğunluk çok daha yüksek. Ama Orkun'da bu yetenek var. O, kendini geliştirmek ve daha iyi olmak isteyen bir karaktere sahip. Asla yetinmiyor, gol atamayınca ya da güzel bir pas veremeyince hayal kırıklığına uğruyor."

Voetbal'ın haberine göre oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen Feyenoord'un, Orkun'a yaptığı ilk sözleşme teklifi reddedilmişti. Feyenoord, 19 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme için hala iletişim halinde. Ancak Orkun'un Arsenal dışında da dev bir talibi var.

23 milyon sterlin değer biçilen Orkun Kökçü için Chelsea de Arsenal'le rekabete girmeye hazır. Roma, Sevilla, Real Betis, Atalanta gibi kulüplerin de ilgilendiği Orkun'a Frank Lampard'ın hayran olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon 22 kez Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, 2 gol attı, 4 de asist yaptı.