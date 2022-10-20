İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasındaki karşılaşmanın 15 Eylül Perşembe günü oynanması belirlenmişti. Ancak maç Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal PSV maçı bu akşam oynanacak. Peki, Arsenal PSV maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal PSV maçı muhtemel 11'ler...