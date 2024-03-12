Arsenal- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Arsenal- Porto maçıyla devam ediyor. Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, Porto engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Portekiz'de oynanan maçı 1-0 kazanan Porto'ya ise turu geçmesi için beraberlik yetiyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Arsenal- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto'yu konuk ediyor. Mikel Arteta'nın öğrencilerinin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Skor avantajını elde eden Portekiz ekibi ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle dönüp turu geçmek istiyor. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Arsenal- Porto maçının muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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ARSENAL- PORTO MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Arsenal- Porto rövanş karşılaşması 12 Mart Salı (bugün) 23:00'de başlayacak.
Emirates Stadyum'unda oynanacak olan şifresiz olarak TV 8.5'dan naklen yayınlanacak. İsteyenler maçı dijital platform EXXEN'den de izleyebilecek.
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ARSENAL- PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Trossard, Havertz
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Borges, Gonzalez, Varela, Conceiçao, Pepe, Galeno, Evanilson
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ARSENAL SON DURUM
Arsenal bu sezon Avrupa’da oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Arteta’nın öğrencileri, PSV, Lens ve Sevilla gibi takımları geride bırakarak grubunu 13 puanla lider tamamladı.
Premier Lig’de ise Arsenal topladığı 64 puanla averaj fazlasıyla lider konumda bulunuyor.
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PORTO SON DURUM
Portekiz Ligi’nde zirvenin bir adım gerisinde kalan Porto, Şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet çıkarabilen Porto, topladığı 55 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Porto Şampiyonlar Ligi H Grubu’nu Barcelona’nın hemen ardından ikinci tamamladı. Porto bu sezon Avrupa’da oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.