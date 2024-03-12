Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal evinde Porto'yu konuk ediyor. Mikel Arteta'nın öğrencilerinin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Skor avantajını elde eden Portekiz ekibi ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle dönüp turu geçmek istiyor. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Arsenal- Porto maçının muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...