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Haberler Futbol İngiltere Arsenal Bournemouth özeti! 5 gollü maçta çılgın dönüş

Arsenal: 3 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU

Arsenal, lider olduğu Premier Lig'de 2-0 geriye düştüğü Bournemouth maçını 3-2 kazanmayı başardı! Bu beraberliğin ardından puanını 61 yapan Arsenal, haftayı Manchester City'nin 3 puan önünde kapadı

Giriş: 04.03.2023 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal Bournemouth özeti! 5 gollü maçta çılgın dönüş
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bournemouth'un gollerini 1. dakikada Philip Billing ve 57. dakikada Marcos Senesi kaydetti.

Arsenal'in golleri 62. dakikada Thomas Partey, 70. dakikada Ben White ve 90+8. dakikada Reiss Nelson'dan geldi. 90+8'de gelen galibiyet golünün ardından Arsenal futbolcuları ve taraftarlar inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Bu beraberliğin ardından puanını 61 yapan Arsenal, 58 puanlı Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı kapattı. Kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth da puanını 22'ye çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth, Liverpool'u ağırlayacak.

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