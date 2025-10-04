Arsenal: 2 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal sahasında West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Arsenal ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Declan Rice ve 67'de Bukayo Saka (p) kaydetti.
Ayrıca Topçular'da Martin Odegaard, 30. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Bu sonucun ardından Arsenal 16 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan West Ham ise 4 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Arsenal deplasmanda Fulham'la karşılaşacak. West Ham ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.