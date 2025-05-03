Arsenal: 1 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu. Dean Donny Huijsen ve Evanilson'un gollerine engel olamayarak mağlubiyet yaşayan Arsenal, haftayı 67 puanla 2. sırada tamamladı. Bournemouth ise puanını 53'e çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Arsenal, evinde Bournemouth'u ağırladı. Emirates'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bournemouth oldu.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri dakika 67'de Dean Donny Huijsen ile dakika 75'te Evanilson kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise dakika 34'te Declan Rice attı.
Bu sonucun ardından Arsenal, ligde oynadığı son 8 maçın ardından ilk kez mağlup oldu. (5B, 3B, 1M)
Bournemouth forması giyen Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, yaşadığı mağlubiyetin ardından 67 puanda kaldı. Bournemouth, 53 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth, Aston Villa'yı konuk edecek.