Arsenal: 0 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal sahasında Everton'ı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Giriş: 14.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:35
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Arsenal 30 puana yükseldi. Everton ise 15 puana ulaştı.
Ligin 17. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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