Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Arroyo gitti gidiyor | Beşiktaş transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Arroyo gitti gidiyor

        Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer olmak üzere

        Giriş: 31.08.2025 - 11:01 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in "disiplin" gerekçesiyle Lozan maçının kadrosuna almadığı genç futbolcu, yeni hoca Sergen Yalçın tarafından da Alanyaspor maçının kafilesine dahil edilmedi.

        • 2

          Arroyo'nun birkaç gündür transfere yönelik paylaşımları gündem olurken Brezilya ekibi de görüşmeleri sıklaştırdı.

        • 3

          Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken Brezilya kaynakları masadaki rakamın 7 milyon Euro olduğunu ileri sürdü.

        • 4

          Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

        • 5

          Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekvador ekibi Independiente Del Valle'den kadrosuna kattığı Arroyo için bonservisinin yüzde 50 hakkına 5.6 milyon Euro, imza parası olarak ise 850 bin Euro ödemişti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        Habertürk Anasayfa