Arroyo gitti gidiyor
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer olmak üzere
Eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in "disiplin" gerekçesiyle Lozan maçının kadrosuna almadığı genç futbolcu, yeni hoca Sergen Yalçın tarafından da Alanyaspor maçının kafilesine dahil edilmedi.
Arroyo'nun birkaç gündür transfere yönelik paylaşımları gündem olurken Brezilya ekibi de görüşmeleri sıklaştırdı.
Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken Brezilya kaynakları masadaki rakamın 7 milyon Euro olduğunu ileri sürdü.
Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekvador ekibi Independiente Del Valle'den kadrosuna kattığı Arroyo için bonservisinin yüzde 50 hakkına 5.6 milyon Euro, imza parası olarak ise 850 bin Euro ödemişti.