Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı İçin Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriyesi

4 su bardağı su

Tuz

Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı:

2 su bardağı pirinci ılık su ile yıkadıktan sonra, suyunun süzülmesi için bir süzgece alın.

2 yemek kaşığı arpa şehriyesini 1 yemek kaşığı tereyağı ile pembeleşene kadar kavurun.

Süzülen pirinci tencereye ilave edin.

1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek kavurmaya devam edin.

4 su bardağı suyu ilave edip tuzunu ayarlayın.

Tencerenin kapağını kapatıp önce hızlı ateşte kaynatın.

Kaynayınca ocağın ateşini iyice kısın.

Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirin.

Ardından 20 dakika, pilavı dinlendirin.

Küçük servis kasesine hafifçe bastırarak alın.

Servis tabağına ters çevirerek çıkarın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İlk olarak pirinçlerinizi yarım saat tuzlu ılıktan biraz sıcak suda yarım saat kadar bekletmelisiniz.

Bu pirincin nişastasının gitmesi için yapılmaktadır.

Pilavınızı tavuk suyu ile yapmanız tadını olumlu yönde etkileyecektir.

Pilavınızın altını kapattıktan sonra üzerine temiz bir bez örterek pilavınızı 20 dakika kadar dinlendirmelisiniz.