Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı

Ünlü oyuncu, 2019'da 'Terminator: Dark Fate' filmini çekmeden önce gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söylemişti. "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" açıklamasında bulunmuştu.