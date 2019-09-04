Gözetleme kulelerinden biri ise bugün "bir yerin savunulması için özel yapılmış ve silahlarla güçlendirilmiş yapı" anlamına gelen ve Türkçeye de Arapçadan geçmiş "tabya" ismini taşıyor. Kalenin içi ise barındırdığı birçok tarihi eserin yanı sıra meydanlarıyla da adeta küçük bir kasabayı andırıyor.