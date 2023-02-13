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Haberler Basketbol Milli Takım

Arnavutluk: 48 - Türkiye: 98 MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 6. ve son maçında konuk olduğu Arnavutluk'u 98-48 yendi.

Giriş: 13.02.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutluk: 48 - Türkiye: 98 MAÇ SONUCU
AA

Aralarında milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı.

Grup lideri olarak şampiyonaya katılmayı garantileyen ay yıldızlılar, Durres kentinde yapılan maçı da kazanarak D Grubu'nu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı.

Oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybeden Arnavutluk ise grupta son sırayı aldı.

İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Salon: Dhimitraq Goga

Hakemler: Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Xhelal Mumini (Kosova)

Arnavutluk: Qosja 12, Verri 3, Baraj 3, Lalaj 6, Rreshpja 12, Palko 2, Dishnica 6, Lugaj 2, Pellumbi 2, Mala, Gjoni, Memushi

Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 3, Feride Akalan, Tilbe Şenyürek 12, McCowan 19, Elif İstanbulluoğlu 18, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 7, Sinem Ataş 11, Selin Gül 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya 3

1. Periyot: 16-26

Devre: 28-54

3. Periyot: 44-78

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