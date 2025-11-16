Arnavutluk: 0 - İngiltere: 2 | MAÇ SONUCU
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 2-0 yendi ve grubunu namağlup olarak lider tamamladı.
Giriş: 16.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:17
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında Arnavutluk sahasında İngiltere'yi ağırladı.
Air Albania Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İngiltere grubunu 24 puanla gol yemeden lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Arnavutluk ise 14 puanla play-off biletini kaptı.
