Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de akaryakıt tankerleri ve kamyonlar alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de akaryakıt tankerleri ve kamyonlar alev alev yandı

        İstanbul Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri ve 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 06:10 Güncelleme: 13.09.2025 - 06:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt tankerleri ve kamyonlar alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arnavutköy ilçesi Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki özel endüstri bölgesinde iş makineleri ve yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        AA'nın haberine göre yangında, 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri, 4 konteyner zarar gördü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arnavutköy
        #istanbul
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa