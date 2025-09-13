Arnavutköy'de akaryakıt tankerleri ve kamyonlar alev alev yandı
İstanbul Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri ve 4 konteyner kullanılamaz hale geldi
Arnavutköy ilçesi Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki özel endüstri bölgesinde iş makineleri ve yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
AA'nın haberine göre yangında, 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri, 4 konteyner zarar gördü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.