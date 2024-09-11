Arkeologlar: 16 bin yaşında

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Live Science sitesinin haberine göre, başkent Kuala Lumpur'a 290 kilometre uzaklıktaki Nenggiri Vadisi'nde kazı çalışması yapan arkeologlar, önemli bir keşfe imza attı.

Malezya Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Zuliskandar Ramli başkanlığındaki ekip, Nenggiri Vadisi'nin 4 farklı noktasında 13 kireç taşı mağarasında yaptıkları çalışmada, 16 kişiye ait iskeletler buldu.

16 BİN YAŞINDA

Arkeologlar, kazıda bulunan en eski iskeletin 16 bin yaşında olabileceği görüşünü ifade etti.

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'ya göre, Nenggiri Vadisi'ndeki arkeolojik çalışmalar Mart 2022'de başladı ve Ekim 2023'te sona erdi. Vadideki en önemli buluntulardan biri, "Gua Keledung Kecil" adlı mağarada bulunan ve 14 bin ila 16 bin yıllık olduğu tahmin edilen tam bir insan iskeleti.

REKLAM Prof. Dr. Ramli, "(Keşfedilen tam iskelet) Bu, ülkede bulunan tam bükülmüş pozisyondaki en eksiksiz ve en eski iskelet." dedi. DÜZ BİR ŞEKİLDE GÖMÜLMÜŞ Ramli, keşfedilen iskeletlerin çoğunun bölgenin Neolitik öncesi kültürüne ait gibi göründüğünü belirterek, iskeletlerin 15'inin çömelmiş veya tamamen bükülmüş bir pozisyonda, bir iskeletin ise düz bir şekilde gömüldüğünü belirtti. Yapılan incelemeler sonucu düz gömülen iskeletin, Neolitik döneme ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, iskelet kalıntılarının avcı-toplayıcı Hoabinhian kültürünün bir koluna ait olduğunu düşünüyor.

"71 BİNDEN FAZLA TARİH ÖNCESİ ESER BULUNDU" Mağaralarda ayrıca işlenmiş taş alet parçalarının yanı sıra binlerce çanak çömlek parçası ve taştan yapılmış süs eşyaları da dahil olmak üzere 71 binden fazla tarih öncesi eser bulundu. REKLAM Ramli, eserlerin çoğunun ölülerle birlikte özellikle mağaralara gömülmüş mezar eşyaları olduğunu ifade etti. Neolitik öncesi mezarlarda genellikle taş aletler, hematit mineralleri, kırmızı aşı boyası ve kristaller yer alıyordu. Neolitik döneme ait mezarda ise bir taş bilezik, cilalı taş aletler ve çanak çömlek parçaları ortaya çıkarıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.