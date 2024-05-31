Arkadaşlarınızla maratona hazır olun: Haftasonu izleyebileceğiniz 10 film önerisi!

7. THE STATION AGENT (HAYATIN İÇİNDEN)

Game of Thrones’un Tyrion Lannisterı'nın başrol olarak oynadığı filmde cücelikle doğmuş bir adam, tek arkadaşı öldüğünde yalnız bir hayat yaşamak için New Jersey kırsalına taşınır ancak burada geveze bir sosisli sandviç satıcısı ve kendi kişisel kaybıyla uğraşan bir kadınla tanışır. 2002 yapımı bu komedi, dram filmi 1 saat 29 dakika sürüyor. Ayrıca 1 BAFTA ödülü kazandı.

IMDb puanı: 7.6/10

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