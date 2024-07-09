Arkadaşları ulaşamadı! Genç kız ölü bulundu!

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, gece saatlerinde Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokakta faaliyet gösteren bir apart dairesinde meydana geldi.

ARKADAŞLARI DURUMU 112'YE BİLDİRDİ İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; apart dairesinde daire kiralayan 19 yaşındaki Aliye Hakan’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

YERDE HAREKETSİZ BİÇİMDE BULUNDU Yardım talebi üzerine polis ekipler eşliğinde apart dairesine giren arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliye Hakan’ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölüm nedeninin belirlenebilmesi için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.