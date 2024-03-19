"Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
Adana'da, kaldığı apartta göğsünden tabancayla vurulan 34 yaşındaki Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları; 31 yaşındaki Şükrü Çiçek ve 27 yaşındaki Hıdır Üzel'in, "Arkadaşımız öldürülmüş" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. Ayan'ın öldürüldüğü tabanca, şüphelilerin otomobilinde ele geçirilince gözaltına alınan Çiçek ile Üzel, "Kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık" savunması yaptı. Olay anında odada oldukları güvenlik kamerasından belirlenen şüpheliler, tutuklandı
Adana'da olay, 16 Mart'ta saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selahattin Ayan'ın (34) arkadaşları Şükrü Çiçek (31) ile Hıdır Üzel (27), kaldığı apart dairesine gitti.
"VURULMUŞ HALDE BULDUK" DEDİLER
DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Panikleyip odadan ayrılan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşlarını odada tabancayla vurulmuş halde bulduklarını söyledi.
APARTIN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ayan'ın kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
SİLAH ŞÜPHELİLERİN ARACINDA ÇIKTI
Görüntülerde, şüphelilerin olay saatinde odada olduğu, bir süre sonra aparttan ayrılıp, ihbarda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu.
"TABANCAYI OTOMOBİLE GÖTÜRDÜK" SAVUNMASI
Bunun üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ayan'ı öldürülmüş halde bulduklarını öne sürerek, "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük" savunması yaptı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İşlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Çiçek ile Üzel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.