Kanal D'nin sevilen dizisi Arka sokakların 563. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı...
ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Kanal D (@KanalD) October 23, 2020
ARKA SOKAKLAR 562. BÖLÜMDE NELER OLDU?
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 562. Bölümde Mesut, oğlu Tunç'u baş düşmanı Özcan'dan kurtarabilmek için şaşırtan bir harekette bulunuyor!
Özcan'ın, Tunç'a tacizleri devam etmektedir. Tunç ölüm korkusuyla sinir krizi geçirir. Revire kaldırılan Tunç, doktor tarafından bir sürede olsa korunma altına alınır. Bu sırada Mesut ve ekip, Özcan'ın dışarıda iş yapan adamı Coşkun'un peşine düşer. Ekip, bir muhbir tarafından verilen bilgi ışığında Özcan'ın, Mesut ve Coşkun sayesinde İstanbul'a soktuğu uyuşturucuları ele geçirmeyi başarır.
Bu sırada içlerinde köstebek olduğunu öğrenen ekip ise, büyük şaşkınlık yaşar. Köstebek arayışı ve Özcan'ın yeni suçlarını ispat çabası ekibi çıkmaza sokar. Burada devreye Mesut girer. Özcan ile illegal yollardan mücadele edileceğini çok iyi bilen Mesut, adım adım hamlelerini yapmaya başlar. Bu hamlelerine de oğlu Tunç ile başlar. Tunç'u ölümden kurtarabilmek için zor bir karar verir ve son çare olarak bu kararını işleme koyar.
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