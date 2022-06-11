ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM ÖZETİ

Ekibimiz muhbirden alınan istihbarat sonucu lüks bir randevu evine baskın yapar. Tutuklanan kadınlardan biri olan Olga, kızının kadın satıcısı Ragıp tarafından esir alındığını söyler. Ekibimiz Olga’nın kızını kurtarmak için uğraşırken Selin ise Ragıp’ın peşine düşerek kendini tehlikeye atacaktır.

Şule internet üzerinden tanımadığı biriyle flörtleşmeye başlar. Durumu Nazike’den duyan Hüsnü sinirle buluşma yerini basar. Hüsnü’yü atlatan Şule’nin görüştüğü kişi herkesi şaşırtacaktır.

Caner ve Pınar sade bir nikah düzenler. Nikahtan sonra Caner’in Sakarya’daki yeni evine giderler. Yeni evli çiftin tehlikeli bir misafiri olacaktır.