Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosu

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON KONUSU

Tunç’un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem’in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp’ı ciddi bir tehlike bekler.

Hande, eşi Hamit’e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz’ı rahat bırakmayacaktır. Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin’in planları Amina’nın başına dert açacaktır.

Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.