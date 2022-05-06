ARKA SOKAKLAR ESRA ÖLÜYOR MU?

ARKA SOKAKLAR 626. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Arka Sokaklar yeni bölümde Esra bir adam tarafından saldırıya uğrar. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılır ve acilen ameliyata alınır. Esra hamile olduğu için zor bir ameliyat geçirirken sevenleri ondan gelecek olan güzel haberi bekliyor; fakat doktor, Hüsnü’ye baş sağlığı diliyor. Hüsnü, eşin Esra'yı bıçaklayan adamı yakalıyor ve üzerine silah doğrultuyor.