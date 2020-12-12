Arka Sokaklar dizisinin 569. son bölümünde; Servan'ın elindeki Başak, ölüm kalım arasında çok ince bir çizgidedir. Servan’ın, Başak’ı kaçırması haberinin ardından Engin ve ekibimiz Başak’ı sağ salim bulmanın peşine düşer. Başak’ın telefon sinyali bir süredir sabit bir noktadan gelmektedir. Sinyalin geldiği mekana operasyon düzenlenir. Engin’i kontrol etmek imkansızdır. Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Arka Sokaklar 569. bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 570. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ARKA SOKAKLAR 569. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin’e saldırı düzenleyen motorlulardan Maksut sorguya alınır. Uzun uğraşlar sonucunda Selin’i öldürme emrini ve silahları, Servan’dan aldığını itiraf eder. Sorgudaki Mesut çıldırır. Maksut’tan, Servan’ın yerini bilen tek kişinin Hasret olduğu öğrenilir. Servan ile Engin’in telefon bağlantısı kurduğu sırada emniyete gelen İhsan Bey, duruma şahit olunca kalp krizi geçirir. Servan’ın hiç şakası yoktur. Engin’in nişanlısı, doğacak çocuğunun annesi Başak ölüm kalım arasında çok ince bir çizgidedir.

Zafer, Ceren’in eski kocası ve soyguncudur. Kadını defalarca darp etmiş bir ruh hastasıdır. Son döviz bürosu soygununda işler çığırından çıkmış olay büyümüştür ve şimdi adamlarıyla birlikte aranmaktadır. Ceren görgü tanıdığıdır ama polise bildiklerini anlatmaz daha doğrusu anlatamaz. Kızı Figen için de endişe etmektedir. Bu olay sırasında Ceren ile iletişimde olan Hakan, Zafer tarafından tehdit altındadır.

Latif, Esra’ya arkadaşlarıyla dernekte buluşacağını söyler. Aslında biraz rahatlamak için bir hamama gider. Polisin yaptığı hamam baskınında Latif’te gözaltına alınıp emniyete getirilir. Emniyette Hüsnü ile karşılaşan Latif, müstakbel damadından bu olayı kimsenin duymaması için yardım ister.

Mesut alkolü bırakıp kendine çeki düzen verir. Başta Selin ve Tunç olmak üzere herkes çok mutlu olur. Mesut’un aslında çok başka bir planı vardır. Tunç’a bir mektup bırakıp ortadan yok olur.