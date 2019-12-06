06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokakların 534. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. yeni bölümde Selin, Mesut için endişelidir. Ancak Mesut söyledikleriyle Selin'in içini rahatlatır. Engin Müdür ise Erkan'ın bütün foyalarını ortaya çıkartma peşindedir. Erkan'ı kesin bir dille uyarır. Hakan yeni bir aşka yelken açmıştır. Zeliha, Tarık hakkında öğrendiklerini kaldıramaz. İkili kavgaya tutuşur. Ezgi ise Nadir tarafından ona bırakılan yüklü miktar para konusunda oldukça şaşkındır. Ezgi bu parayı alacak mı? İşte Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanları...
ARKA S0KAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANLARI
Rıza Baba şehit cenazeleri ve Mesut ile Cemal’i almak için Serboran’a geliyor!
Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif’in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.
Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul’dalardır. Mesut, Selin’i ziyarete gider. Selin, Mesut’ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.
Tarık, Zeliha’yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.
Pınar’ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.
Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip özellikle de Hüsnü Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir. Ekip, Zeliş'i kurtarmayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'nin elinde neler yaşaycak? Kurye, yakalanmaktan kurtulabilecek mi?
Mesut, Serboran kırsalındaki zor durumdan kurtulmayı başarmıştır. Oradaki görev bitmiş ve ekibe tekrar katılmıştır. Bu duruma en çok Selin sevinir. Mesut, teröristlerce sıkıştırıldığı yerden kurtulmayı nasıl başardı?
Hakan, peşine düştüğü suçluyu yakalamayı başarır; fakat, onda anlaşılamayan bir öfke mevcuttur. Yakaladığı adam teslim olduğu halde ona şiddetli bir şekilde saldırır. Onu bu durumdan Ali kurtarır. Bu olay Rıza Babaya ulaştığı zaman Hakan ile ilgili bir karar alınır. Hakan adamı neden bu kadar hırpaladı? Bu adamın Dilek ile bir bağlantısı var mı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!