Arka Sokaklar son bölümü izleyicisi ile buluştu. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Ekip silahlı saldırıya uğruyor ve İrfan vuruluyor. Rıza baba yeni hedeflerini ekibi toplayıp açıklar.

ARKA SOKAKLAR 530. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 530. Bölüm Fragmanı yayında! Gizli ekibimiz, Nadir'e ulaşabilmek için iş yaptığı Rus kaçakçı Vladimir ve avukatı Serpil'in peşine düşüyor!

Yeraltına çekilen ekibimiz, Nadir'in sert hamleler yapması karşısında onu çözecek olan Rus kaçakçı Vladimir ve avukatı Serpil'i yakın takibe alıyor. Vladimir'e gözaltı yapan ekibimiz ondan Nadir'in kirli işlerini ortaya dökecek olan itirafı almaya çalışıyor.

Bu sırada Mesut ve Selin, aşk ilişkilerinde yükselen bir grafik çiziyorlar. Mesut ciddi ciddi Selin ile evlenmeyi düşünüyor. Bu düşüncesini de en yakın arkadaşı Hüsnü ile paylaşıyor.

Selin, ekibin gizli işler çevirdiğini anlayınca olayı çözüyor. Gizli ekibin içine girerek Seray davasında baş şüpheli kiiyi sorgulamaya başlıyor. Bu kişi Nadir'in kirli işlerinin de anahtarı olunca önemi bir kat daha artıyor. Selin'in sorgusunda genç ona zorluk çıkarttığı sırada içeri giren Mesut'un elinden zor kurtarıyorlar. Gence olacak en ufak durum dosyada sıkıntı yaratacaktır...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekip silahlı saldırıya uğruyor, İrfan vuruluyor! Vurulan İrfan, Cemal tarafından hastaneye yetiştilir. Öte yandan Rıza baba ekibi toplar ve yeni hedeflerinin ne olduğunu açıklar. Nadir'in mekanına baskına giden ekip, onun tüm mallarını yakar.