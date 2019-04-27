27 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arka Sokaklar 515. son bölümde Mesut, büyük patron ile tanışıyor ve ekip için işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor!
Mesut'un tanıştığı büyük patron Canan'a bir saldırı düzenlenir. Olay yerine giden ekip ise çatışmanın ortasında kalır. Diğer taraftan Selin yaşadığı kötü olaylar sonucunda ekipten ayrılma kararı alır ve bunu Mesut'a anlatır. Mesut oldukça şaşırır.
Ölümden dönen Ali için ise işler bir türlü yolunda gitmez. Yaşanılan durumlardan ötürü saklanmak durumunda kalan Ali, tesadüfen karşılaştığı ekip arkadaşlarına olan biteni anlatmak zorunda kalır.
ARKA SOKAKLAR 516. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
ARKA SOKAKLAR 515. BÖLÜM ÖZETİ
Ali, ikinci kez iç kanama geçirdikten sonra ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi duran Ali için doktor elinden geleni yapmaktadır. Tüm müdahalelere rağmen Ali tepki vermez. Bu sırada ameliyathane dışında gergin ve merak dolu bekleyiş sürmektedir. Ekip ve Ali'nin ailesi içeriden gelecek haberi beklerlerken hemşirelerin koşuşturmaları ters bir şeylerin gittiğine işarettir. Ali'nin öz babası da karaciğer nakli için beklemektedir.
Meryem'in tekrar Hüsnü ile birlikte olmasına sinirlenen Meziyet Hanım Almanya'ya dönmeye karar verir. Bu sırada kap kaça uğrayan Meziyet küstüğü kızı Meryem'in evi yerine Nazike'nin teklif ile Çoban Ailesinin evinde kalır. Ortalık karışır. Hüsnü, işin içinden nasıl çıkacağına karar veremez.
Barış isimli bir gencin adamın tekinden kaçmaya çalışırken yaşadığı trafik kazası ekibimizi karışık bir dosyanın içine düşürür. Barış'ın anlattıklarına güvenen ekip -özellikle Hüsnü- iyi niyetli davranmanın acısını çekerler.
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