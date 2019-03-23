Arka Sokaklar 510. son bölümü izlendi. Her bölümü seyircinin nefesini kesen Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Polislerimiz tır parkında, uyuşturucu ham madde takası yapılacağını öğrenir. İki kamyon şoförü öldürülmüştür. Üçüncü bir kişi daha vardır vurulan. Bahar onu tanır. Fikret’tir ismi. Bahar geçmişte uyuşturucu çetesini çökertmek için onların arasına, Dilek ismiyle katılmıştır. Polis memuru Faruk bu operasyonda Tarık tarafından öldürülmüştür. Tarık, Bahar’a takıntılıdır ve Bahar’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği için Tarık’ı öldürmüştür. Bahar cinayeti işleyenleri bulmak için gizli göreve talip.

ARKA SOKAKLAR 511. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Teknede bir kadın cesedi bulunur. Genç kadın defalarca bıçaklanmıştır. Tekne sahibi Asaf, şüpheli konumundadır. Avukatı Müge aynı zamanda sevgilisidir. Engin kadını tanıyordur. Dişli bir avukattır ve Asaf’ı aklamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Engin, Müge’ye ne olursa olsun Asaf’ı emniyette görmek istediğini söyler; ancak Müge onları beklenmedik bir yere götürür.