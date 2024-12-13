Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Arka odaya kaçıp kurtuldum!" | Son dakika haberleri

        "Arka odaya kaçıp kurtuldum!"

        Antalya'da bir evde çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak kurtulan Taner Gülen, itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı. Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arka odaya kaçıp kurtuldum!"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

        DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken; alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı. Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.

        "DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞSAM YANARDIM"

        Yangın sırasında giriş kattaki evde uyuduğunu, alevleri görünce arka odaya kaçarak kurtulduğunu anlatan Taner Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum. Nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibine teslim edilen Taner Gülen, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa