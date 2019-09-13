Latin Amerika'nın üçüncü en büyük ekonomisi Arjantin'de yetkililer derinleşen borç krizini durdurmaya çalışırken, Uluslararası Para Fonu ( IMF) sözcüsü Gerry Rice IMF'nin Arjantin ile görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Rice, üst düzey IMF ve Arjantinli yetkililerin bu ayın ilerleyen günlerinde Washington'da bir araya geleceğini belirterek, karmaşık piyasa koşullarının ve politika belirsizliğinin durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Rice konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Arjantin ile olan bağımız hala güçlü. IMF'nin hedefi, yetkililerin zorlu durumu istikrara kavuşturmasına ve güvenin yeniden tesis edilmesini sağlamasına yardım etmek, bu büyümenin önünü açacak" dedi.