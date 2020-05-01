Arjantin Ligi ekiplerinden Estiduantes'in teknik direktörü Leandro Desabato, Jose Sosa’ya çağrı yaptı. Desabato, tecrübeli oyuncu için “Umarım şimdi dönüş gerçekleşir. Bu kararı verdiğinde çok hoş karşılanacaksın. Umarım ben koçken gelirsin. Hem Chapu (Braña) hem de benim için Jose Sosa’yı yönlendirmek güzel olurdu” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlayamadı.

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