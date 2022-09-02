Gizemli zatürre alarmı!

Arjantin'de dokuz kişide gizemli zatürre (pnömoni) tespit edilmesinin ardından, üç kişi hayatını kaybetti. Tucumán eyaletindeki Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, Arjantin'de iki taraflı zatürree (her iki akciğeri de etkileyen zatürree) ile hastaneye kaldırıldıktan sonra üç kişinin öldüğünü ve doktorların hastalığa neyin neden olduğunu bulmaya çalıştığını duyurdu.

İŞTE HASTALIK BELİRTİLERİ...

Gizemli zatürreye yakalanan hastalarda ateş, karın ağrısı, nefes darlığı ve kas ağrıları şikayetlerin olduğu belirtildi.

San Miguel de Tucumán'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine bağlı, bir hasta ve sekiz sağlık çalışanı da dahil olmak üzere toplam dokuz kişi zatürreden etkilendi. Hastalık ortaya çıkınca klinik yedi gün süreyle kapatıldı.

Doktorlar, yapılan testlerin koronavirüs, grip, hantavirüs ve yaklaşık 30 diğer olası nedeni dışladığını bildirdi.

İldeki sağlık görevlileri, test edebilecekleri tüm virüs ve bakteriler için kan, balgam ve idrar örneklerinde test yapmaya devam ediyor.