Türkiye'ye de birçok kez gittiğini ve Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Girman, Recoleta Mezarlığı'na gelme nedenini, "Her kültürün ölüm ve aileleri ile ilgilenme ritüelleri kendine özgü, her ülke farklı ve ben bunu ilgi çekici buluyorum. sözleriyle ifade etti.