Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti
Arjantin'de eğitim bütçesinde kesilmeye gidilmesi öğrencilerin tepkisini çekti. Başkent Buenos Aires'te toplanan çoğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki gösterdi
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Arjantin'de, çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesine tepki gösterdi.
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Başkent Buenos Aires'teki Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan öğrenci grupları, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya yürüdü.
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Milei'nin eğitim bütçesini kısma kararına karşı çıkan göstericiler, hükümeti protesto etti.
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Buenos Aires Üniversitesi'nin büyük destek verdiği gösteriler, çoğunlukla olaysız tamamlandı.
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Devlet Başkanlığı Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, göstericilerle gerginlik yaşadığı görüldü.
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Devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalarca sıklıkla protesto edilen Milei, daha önceki açıklamalarında birçok bakanlıkta "ciddi" kısıtlamalara gideceğini ve bunun kısa zamanda uygulanacağını bildirmişti.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.