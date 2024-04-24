Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti

        Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti

        Arjantin'de eğitim bütçesinde kesilmeye gidilmesi öğrencilerin tepkisini çekti. Başkent Buenos Aires'te toplanan çoğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Arjantin'de, çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesine tepki gösterdi.

        • 2

          Başkent Buenos Aires'teki Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan öğrenci grupları, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya yürüdü.

        • 3

          Milei'nin eğitim bütçesini kısma kararına karşı çıkan göstericiler, hükümeti protesto etti.

        • 4

          Buenos Aires Üniversitesi'nin büyük destek verdiği gösteriler, çoğunlukla olaysız tamamlandı.

        • 5

          Devlet Başkanlığı Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, göstericilerle gerginlik yaşadığı görüldü.

        • 6

          Devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalarca sıklıkla protesto edilen Milei, daha önceki açıklamalarında birçok bakanlıkta "ciddi" kısıtlamalara gideceğini ve bunun kısa zamanda uygulanacağını bildirmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Habertürk Anasayfa