HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu gelişmeleri ve hız kesmeyen aksiyonuyla seyircilerden tam not aldı.

Haşmet Gürkan ve Fuat Ersoylu arasında yaşanan restleşme gerilimi arttırırken, Ali Rıza ve Burak Ersoylu'nun büyük karşılaşması sonrasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Burak Ersoylu'nun Sabri'yi kaçırması olay oldu. Bu hamle Haşmet Gürkan'ı çileden çıkarırken, Ali Rıza'nın Sabri'yi kurtardığı büyük operasyon nefesleri kesti.

Burak, Ali Rıza'nın Sabri'yi kurtardığını duyunca öfkeden deliye döndü. Finalde Burak Ersoylu ve Ali Rıza'nın karşı karşıya geldiği anlarda ise nefesler tutuldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #DÖNÜŞYOK DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.72 izlenme oranı (reyting),14.66 izlenme payı (share),AB'de 4.78 izlenme oranı (reyting),13.55 izlenme payı (share),Total’de 4.59 izlenme oranı (reyting),12.96 izlenme payı (share) elde etti.

#DönüşYok etiketi Twitter Türkiye gündeminde 6 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

HAŞMET GÜRKAN VE FUAT ERSOYLU ARASINDA GERİLİM!

Ali Rıza ve arkadaşları sevkiyatı engelleyerek Ersoylulara karşı büyük bir hamle yaptı. Olayın yankıları çabuk yayıldı, tüm ortaklar olanları duydu. Burak'ın dayak videosunu internete sızdıranın ve adresini verenin Sabri olduğunu iddia eden Fuat, Haşmet'in evini basınca iki güçlü ismin arasında kılıçlar çekildi.

Haşmet, adamı Sabri'yi Fuat'a vermeyince gerilim tırmandı. Fuat sevkiyatın gerçekleşmediği haberini alınca Sabri'yi alamadan gitmek zorunda kaldı ancak Ersoyluların, Sabri'nin peşini bırakmaya niyeti yoktu.

Tüm olanlardan sonra babasını yalnız bırakmak istemeyen Halide istifa ederek Van'a dönmekten vazgeçti.

Haşmet ve Fuat restleşmesi;

MİTHAT VE ALİ RIZA TANIŞTI!

Burak Ersoylu, Tırcı Yaşar'ın canını bağışladı ama tek bir şartı vardı; Ali Rıza'dan intikam alması! Burak, sevkiyat mallarını bir şekilde kurtarmayı başarsa da bu olay Fuat Ersoylu ile diğer ortaklar arasında gerilime sebep oldu.

Mithat, Ali Rıza ile tanışmak istedi. İkilinin tanışmasında iddialı konuşmalar dikkat çekerken Mithat, Ali Rıza'ya yardıma ihtiyacın olursa kapım hep açık dedi.

Mithat ve Ali Rıza görüşmesi;

BURAK ERSOYLU, SABRİ'Yİ ALDI!

Burak, Sabri'yi alın getirin diye emir verince adamları Ali Rıza'nın durağındayken Sabri'yi aldılar. Burak Ersoylu, Sabri'ye işkence edip onu konuşturmaya çalışırken bu hareket Haşmet Gürkan'ı çileden çıkardı. Fuat'ın evine giden Haşmet göz dağı verdi.

İki eski kurt restleşti, Haşmet artık Fuat Ersoylu'ya dostluklarının bittiğini söyledi. Ali Rıza, Sabri'yi bulmak için Haşmet'e yardım etmek istediğini söyledi. Teklifi Haşmet kabul etmese de Ali Rıza, Halide'ye söz verdi. Halide babasının tekrar bu işlerin içine girmesinden korkuyordu.

Bunun için Burak'la konuşmak istedi. Babası da Ali Rıza da bu fikrine onay vermese de sonunda Halide, babası için Burak'ı aradı ve görüşmek istedi. Burak'ın başından beri beklediği telefon nihayet gelmişti.

Sabri'yi silah zoruyla kaçırıyorlar;

"Cezasını keseceğim ihanet senin ihanetin olacak!"

ALİ RIZA'DAN BÜYÜK OPERASYON!

Ali Rıza, Sabri'nin yerini buldu. Kara Hasan ile birlikte mekanı basarak Sabri'yi kurtardı. Ali Rıza, Sabri'yi kurtarınca hemen Halide'yi aradı ancak O, Burak ile buluşacağı mekana çoktan gelmişti.

Ali Rıza, Sabri'yi kurtarıyor;

ARIZA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ali Rıza ve Halide'nin sahilde bir araya geldikleri sahnede aralarında geçen konuşma dikkatleri çekti.

Halide'nin beklenmedik tepkisi üzerine ikili arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük merak uyandırdı.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 4. Bölümünden ilk sahne: