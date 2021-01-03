Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker gibi başarılı isimler yer alan Arıza her hafta Pazar akşamı saat 20:00'da yayınlanıyor. Fakat SHOW TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Arıza bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin izleyicileri soruyor; Arıza yeni bölüm bu akşam neden yok? Arıza yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...

RAMO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Pazar akşamlarında Show TV ekranlarında olan Arıza dizisinin 17. bölümü 3 Ocak tarihinde yayınlanmayacak. Yılbaşı haftası olması nedeniyle Arıza dizisinin 17. yeni bölümü gelecek hafta 10 Ocak Pazar akşamında izleyicileriyle buluşacak.

ARIZA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Burak Ersoylu'nun kaçırılmasını engelleyen Ali Rıza, intikamını almak için harekete geçti. Burak'ı kazılmış bir mezarın başına getirerek içine iten Ali Rıza'nın planı Burak'ı öldürmekti ancak tam tetiği çekeceği sırada kar maskeli adamlar tarafından etrafı çevrildi. Görev iptal oldu ve Ali Rıza, Burak'ın işini bitiremedi. Burak'ın infazını engellemeye çalışan Murat Ersoylu ise harekete geçti.

Haşmet Gürkan ile anlaşma yapan Murat, Burak'ı kurtarmak için Haşmet'in ailesinin katili hakkında bilgi vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Rıza ve Burak'ın tutulduğu depoya gelen Haşmet ve Halide, korkunç gerçeği öğrendi. Ailelerinin ölüm emrini verenin Fuat Ersoylu olduğu ortaya çıkınca, Haşmet ve Halide büyük bir yıkım yaşadı. Ortaya çıkan korkunç gerçek, büyük bir savaşın da fitilini ateşledi. Ali Rıza, Haşmet'in adamlarıyla beraber Fuat Ersoylu'ya saldırmak için harekete geçti. Fuat ise bu sırada Şehmuz ve Galip ile toplantıdaydı.

Toplantı sırasında gelen ihbar üzerine saldırıyı öğrenen Fuat, son anda kurtulmayı başardı. Baskın haberini veren kişi ise Muzaffer çıkarken, Ali Rıza'ya asıl hedefin konsorsiyum değil konsorsiyumun arkasındaki güç olduğunu açıkladı. Ali Rıza, Fuat'ı bulmak için harekete geçti ancak takibinin sonunda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Fuat'ı bulmayı bekleyen Ali Rıza, aracın içinde Şehmuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Burak'a silah doğrultan Halide ise Ersoylular'ın evine giderek Fuat Ersoylu'nun karşısına çıktı. Seyircilerin nefesini tuttuğu gerilim dolu final anlarında Halide, tetiği çekti ve Fuat'ı vurdu.